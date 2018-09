Als je dan toch choco wil eten... 07 september 2018

Test-Aankoop onderzocht de 25 hazelnootpasta's niet alleen op de aanwezigheid van de schadelijke stoffen, 3-MCPD en glycidyl-esters. Er gebeurde ook een smaakproef, die zelfs meetelde voor 40% van het resultaat. Daarnaast werd onder andere de samenstelling van de choco's onderzocht. De meeste hazelnootpasta's bestaan voor de helft uit suiker en nog eens voor een vijfde uit (palm)olie. Het zijn dus caloriebommen. Daarom scoort de Balade choco - die de twee schadelijke stoffen niét bevat - slechts 52%. De test gebeurde al in februari van dit jaar, maar de resultaten werden pas nu bekendgemaakt. Geen enkele pasta haalde de score 'goed'. Ze kregen allemaal het label 'gemiddeld' tot 'slecht' opgeplakt. Hieronder de rangschikking die Test-Aankoop maakte, met naast het percentage dat de choco behaalde telkens een letter die de nutriscore aangeeft. Die score geeft aan hoe (on)gezond een product is, A is erg gezond, E zeer ongezond.

HLN