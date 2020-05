Exclusief voor abonnees Als je boos bent, vergeet je al eens social distancing 19 mei 2020

In Italië, één van de landen die het hardst getroffen zijn door de coronapandemie, mogen sinds gisteren de cafés en restaurants opnieuw de deuren openen. Italië was het eerste land ter wereld dat zijn volledige bevolking in lockdown dwong. Nu de tweede fase van de versoepelingen is ingegaan, mogen Italianen weer naar de winkel, uit eten en naar de kapper. Maar de straatventers en marktkramers moeten hun zaken nog voor onbepaalde tijd gesloten houden, en dat zit hen dwars. Met honderden kwamen ze gisteren op straat in onder meer Milaan en het was duidelijk dat ze zich daarbij niet aan de afstandsregel hielden. Ook in Duitsland en Polen was er de voorbije dagen fel straatprotest tegen de beperkende coronamaatregelen.

