Als ik minister van Onderwijs was, dan zou ik mijn adem inhouden. Want ik zou plots beseffen hoe groot de verantwoordelijkheid is. Ik zou echter ook beseffen dat mijn rol maar een radertje is in het grote geheel. Ik zou mij nederig opstellen want ik zou beseffen dat mijn taak vooral een ondersteunde rol moet zijn. Mijn visie zou zijn 'kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling'. Want ik geloof dat elke leerling talenten en groeipotentieel heeft. Ik zou me afvragen waarom de modale Vlaming de rol van de leerkracht minder waardevol vindt. Ligt dat aan het feit dat onze maatschappij heel erg veranderd is in de voorbije 70 jaar? Mensen hebben andere bronnen van kennis gevonden. Leerlingen stellen zich vragen die vroeger niet werden gesteld. Leerlingen zijn minder wereldvreemd dan vroeger. De positie van de leerkracht is dus anders maar de rol - in gewijzigde vorm - blijft even noodzakelijk! 70 jaar geleden waren leerkrachten veel autonomer in hun lesgeven. Nu krijgen ze veel meer een keurslijf aangetrokken waarin ze amper nog kunnen ademen.

De wereld is anders, de mensen die erop rondlopen zijn anders, de technologie is anders, de noden zijn anders. Streven naar vroeger is oneer aandoen aan de toekomst.

Als minister van Onderwijs hoor ik vooruit te kijken...

Sandra Van Heffen

