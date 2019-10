Exclusief voor abonnees Als ik groot ben, word ik... 08 oktober 2019

...brandweerman, natuurlijk! De 6-jarige Dylan mag kapitein Eli Cronbach helpen bij het bestrijden van een felle brand in American Canyon, nabij de stad Napa in Californië. Het vuur verwoestte de voorbije dagen 50.000 vierkante meter gras en bomen. De hoge temperatuur en stevige wind in de regio zorgden ervoor dat het vuur zich snel verspreidde. Enkele huizen moesten geëvacueerd worden, maar de brand bleef gelukkig beperkt tot het dorre grasland. Er raakte niemand gewond. De brandweer zette ook vliegtuigen in. De streek heeft al geruime tijd te kampen met extreme droogte.

