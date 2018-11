Als hún gsm trilt, staan ze klaar om leven te redden 29 november 2018

Als de smartphone van deze inwoners van Hoogstraten begint te trillen, kan dat - letterlijk - een geval van leven of dood zijn. Want kapster Tania Van Overloop, die een reanimatiecursus volgde, en ambulancier Erik Bols zijn vrijwilligers bij EVapp. Als er een oproep binnenloopt voor een hartaanval, stuurt de 112-centrale niet alleen een ziekenwagen op pad, maar krijgen ook de app-gebruikers een melding als ze in de buurt zijn. En soms zijn zij een pák sneller ter plaatse. In totaal werd EVapp afgelopen anderhalf jaar al 15 keer succesvol gebruikt in de stadwaar het proefproject loopt. (CMA)

