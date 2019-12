Exclusief voor abonnees Als hij maar geen voetballer wordt 09 december 2019

Als Boris Johnson het donderdag niet haalt bij de Britse parlementsverkiezeingen, kan hij altijd nog voetballer worden. Of toch maar beter niet, na zijn prestatie op het veld van Cheadle. De Britse premier was er zaterdag op campagne en ging even in de goal staan bij de opwarming van twee meisjesvoetbalploegen. Het wedstrijdje penalty's trappen mondde echter uit in een pijnlijke nederlaag voor Johnson: hij werd constant bestookt door de voetbalstertjes. Eén bal vloog keihard tegen zijn slaap, een andere belandde in zijn kruis. Toch maar even nadenken over sporten op campagne, dus.

