Als het van CD&V afhangt, dan kost bezoek aan huisarts binnenkort nog maar vier euro

26 juni 2018

05u30 1 De Krant Een bezoek aan de huisarts mag straks niet meer dan 4 euro kosten. Tenminste, als het van regeringspartij CD&V afhangt. De patiënt betaalt dan enkel nog het remgeld, de dokter krijgt de rest later van het RIZIV.

Sinds 2015 al kunnen zowat 2 miljoen Belgen gebruikmaken van de zogenaamde 'derdebetalersregeling'. Het gaat om kansengroepen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen bij de huisarts 1 euro in plaats van het volledige ereloon (25,50 euro). CD&V wil het systeem nu uitbreiden naar de hele bevolking. "Zo werken we de financiële drempel voor een bezoek aan de huisdokter weg", zegt Kamerlid Nathalie Muylle. Voorwaarde is wel dat je een globaal medisch dossier hebt bij je huisarts. Anders moet je toch nog klevertjes blijven plakken en attesten opsturen naar het ziekenfonds.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageert weinig enthousiast. "De uitbreiding van de derdebetalersregeling staat niet in het regeerakkoord", zegt ze. Toch is het wetsvoorstel niet kansloos. N-VA vindt het immers "bespreekbaar".

Professor emeritus Jan De Maeseneer (UGent) vindt dat de politiek nog een stap verder moet gaan. "Waarom dit niet meteen ook voor specialisten, tandartsen en kinesisten invoeren? Apothekers werken al jaren op deze manier." De expert is van oordeel dat het systeem wel enkel mag gelden voor geconventioneerde artsen, die de officiële tarieven respecteren. (SV)

