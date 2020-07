Exclusief voor abonnees Als het over mondmaskers gaat, is minister baas over burgemeester 02 juli 2020

In Deinze heeft burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) zijn besluit om mondkapjes in de supermarkten te verplichten, moeten terugschroeven. Nochtans heeft in normale omstandigheden een burgemeester veel beslissingsmacht, zegt professor Herman Matthijs (VUB/UGent). "Hij kan autonoom regels uitvaardigen die te maken hebben met volksgezondheid en veiligheid. In ons land is geen rechtshiërarchie. Een federale wet heeft niet meer kracht dan een Vlaams decreet en een burgemeester kan autonoom beslissen. In de VS en Duitsland bijvoorbeeld is dat anders, daar gaat de federale wet altijd voor op de rest. Wij zijn een uitzondering."

