Als het maar schuimt Afwassen kan nu ook met bierafval

Afwassen kan nu ook met bierafval 09 oktober 2019

Ecover introduceert een afwasmiddel op basis van afval uit het bierbrouwproces. Samen met bierbrouwer AB InBev zorgt Ecover voor innovatie in de vorm van afwasmiddel 'Too Good to Waste', dat voor minstens een kwart bestaat uit restalcohol: ethanol en water afkomstig uit het bierbrouwproces. Die restalcohol is afval dat na het brouwen van alcoholvrij bier overblijft. De primeur, in een fles die voor 100% bestaat uit gerecycleerd plastic, wordt geproduceerd in de met een zerowastecertificaat onderscheide fabriek van Ecover in Malle. De komende vijf tot tien jaar ontwikkelt Ecover nog meer producten die deels bestaan uit restafval. Er wordt ook geëxperimenteerd met producten gemaakt op basis van CO2-afval.

