Als het ijs maar niet smelt

Het is zes jaar geleden, van het EK allround in Boedapest, dat een groot kampioenschap nog eens op buitenijs werd gereden. Dit weekend vormt het Olympisch Stadion in Amsterdam - capaciteit: 23.500 zitjes - het decor voor het WK allround. Op 27 december is al met de bouw van 'de coolste baan van Nederland' begonnen - de aanleg van de ijspiste zelf nam maar een paar dagen in beslag - en op 18 januari werd ze opengesteld voor het publiek. In 2014 bleek dat initiatief al een voltreffer, toen 108.000 recreanten zich op het ijs waagden. Op 28 februari was het gedaan met de pret, ging de baan dicht en werd alles klaar gemaakt voor een uitverkocht WK allround. Om de temperatuur van het ijs op peil te houden, staat er een batterij 'chillers' naast het stadion, die een vloeistof langs buisjes door het ijs geleiden, zodat de ijsvloer voldoende hard is. Dat zal nodig zijn ook: in Amsterdam verwachten ze zaterdag temperaturen tot 16 graden Celsius. Op zondag wordt er ook regen voorspeld. De kostprijs van de hele operatie is niet bekend, maar ze loopt wel in de miljoenen, aldus de organisatoren. (VH)

