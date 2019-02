Als grote Trump spreekt, valt kleine Trump in slaap 07 februari 2019

Je zal maar Trump heten. Sinds The Donald op het politieke toneel verscheen, is het leven van de 11-jarige Joshua Trump een hel. "Kinderen schelden hem uit, noemen hem een idioot en zeggen dat hij dom is", verklaarde zijn moeder Megan Trump Berto. "Hij zegt dat hij zichzelf en zijn achternaam haat, dat hij de hele tijd verdrietig is." Zijn verhaal trok de aandacht van de first lady, die cyberpesten bestrijden als één van haar prioriteiten ziet. En zo schopte de kleine Trump het tot 'special guest' op de State of the Union, net als het meisje naast hem dat een hersentumor heeft. Maar de toespraak bleek toch een beetje te saai voor Joshua en ook het late uur (21 uur lokale tijd) eiste zijn tol. De jongen zakte steeds verder weg in zijn stoel en viel uiteindelijk in slaap. Op sociale media is de scholier uitgeroepen tot een held door het anti-Trump-kamp.

