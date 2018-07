Als God in Frankrijk een B&B had 23 juli 2018

'Met Vier in Bed' bezoekt deze week uitbatersduo's die als God in Frankrijk leven. De Zuid-Franse week wordt afgetrapt in Bessèges, een dorpje aan de voet van de Cevennen. In dit stukje ongereptheid prijkt 'Au Grand Bonheur', het nieuwe geluk van Karin en Luc. Acht jaar geleden ging het koppel voor de eerste keer op vakantie naar Frankrijk. Intussen verhuisden ze naar hun favoriete vakantieland.

