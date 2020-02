Exclusief voor abonnees Als er ooit regering komt, moet ze meteen op zoek naar 12 miljard 07 februari 2020

Het begrotingstekort zal tegen eind dit jaar opgelopen zijn tot 2,4 procent van het bbp. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. In absolute cijfers komt dat neer op een tekort van 12 miljard euro. Dat is 3,3 miljard euro meer dan in 2019. Het gaat om een verviervoudiging van het tekort over een periode van vier jaar. Het is vooral sinds december 2018, vanaf het ontslag van regering-Michel II, dat het begrotingstekort flink is opgelopen. Een regering in lopende zaken kan namelijk geen maatregelen nemen om de begroting bij te sturen. Het is dus wachten op een volwaardige regering voor de schuldenberg aangepakt kan worden.

