Als er dan toch golven zijn... DE KOU DOET RARE DINGEN MET DE MENSEN 01 maart 2018

Hoezo, ze maken geen echte mannen meer? Deze surfer in het Duitse München moet en zal de golven trotseren - sneeuw of geen sneeuw, en zee of geen zee. Want het surfen gebeurt hier doodleuk in de Englischer Garten, één van de grootste parken van de stad. De Eisbach stroomt daar dwars doorheen en is zelfs bij -8°C een hotspot voor surfers, dankzij een dam iets verderop die voor een continue golf zorgt.

