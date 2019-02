Als er 'bio' op staat, vinden we het lekkerder 19 februari 2019

We vinden voeding lekkerder en gezonder als er een biolabel op zit. Dat blijkt uit onderzoek van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. De onderzoekers lieten meer dan 150 personen proeven van yoghurt, fruitsap en chips. Ze kregen telkens twee versies van precies hetzelfde biologische product voorgeschoteld: één met biolabel en één zonder. De producten mét label vonden ze 6 tot 10% lekkerder: die hadden meer smaak en aroma, aldus de proevers. Ze ervaarden ook meer positieve gevoelens. Consumenten denken bovendien dat bioproducten gezonder zijn: ze schatten het aantal kilocalorieën gemiddeld zo'n 15% lager in. "Dat laatste klopt niet altijd. We moeten vermijden dat biolabels andere eigenschappen van een voedingsproduct ten onrechte positief beïnvloeden", zegt onderzoeker Joachim Schouteten. Bio mag ook iets kosten: we willen er tot 30% meer voor betalen. (SPK)

