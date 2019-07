Exclusief voor abonnees Als een vrij man naar huis 13 juli 2019

Ex-acteur Guy Van Sande is schuldig aan bezit, productie en verspreiding van kinderporno, maar hoeft geen dag naar de gevangenis. De rechter heeft hem gisteren veroordeeld tot drie jaar met uitstel. Eén van de voorwaarden is dat hij de komende vijf jaar niet in de buurt van minderjarigen komt. Van Sande had gehoopt om het meisje dat hij naakt fotografeerde opnieuw te mogen zien, maar dat gaat dus niet door. Child Focus vindt de straf met uitstel "een onvoldoende sterk signaal". (CMG)

