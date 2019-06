Exclusief voor abonnees Als een volleerde koningin 26 juni 2019

00u00 0

Ze is amper 17, maar ze troost al kleuters in een vluchtelingenkamp met de warmte en maturiteit van een volleerde koningin. Voor haar eerste buitenlandse missie reisde kroonprinses Elisabeth samen met haar moeder naar Kenia. Daar bezochten ze een kamp waar 190.000 vluchtelingen worden opgevangen. Meer dan de helft van hen zijn kinderen, velen zonder ouders. "Het was heel emotioneel", vertelde Mathilde achteraf. Haar dochter doorstond de vuurdoop met glans. (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis