Als een rockster voor 60.000 Zuid-Afrikanen: "Pure adrenaline" 03 december 2018

00u00 0

"Pure adrenaline was het. Je voélt gewoon in elke vezel van je lijf dat heel dat stadion je steunt en stuwt." Alexander De Croo was onder de indruk, gisteren na zijn speech voor 60.000 enthousiaste Zuid-Afrikanen op het Global Citizen Festival in Johannesburg. Dat is een jaarlijks benefiet tegen armoede en voor duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid. Nou ja, speech. Noem het gerust een optreden, hoe de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking als een rockster het publiek betrok bij zijn boodschap: 'She's Equal', meteen ook de naam van de campagne voor gendergelijkheid die hij zelf opstartte. "We kunnen en we mogen meisjes en vrouwen wereldwijd niet aan hun lot overlaten of achterlaten", zei hij. "Daarom hebben we 'She's Equal' gelanceerd, met één doel: meer dan 500 miljoen dollar (440 miljoen euro) ophalen en investeren in gendergelijkheid. Daar voegt België nu nog eens 43 miljoen aan toe. En tegen het eind van de avond gaan we wellicht boven het miljard aan toegezegde steun. Daar ben ik trots op en geweldig blij mee."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN