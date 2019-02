Als een echte coach: Kara stuurt bij tíjdens match 25 februari 2019

De bijnaam - King Kara - is niet toevallig. Opvallend tafereel een kwartier voor tijd: als een echte coach riep Kara Mbodj zijn ploegmakkers rond zich om hen in de middencirkel bij te sturen. Er was op dat moment een blessurebehandeling aan de gang bij Club Brugge. Navraag leert ons dat de Senegalees erop hamerde om de ruimte tussen de linies kleiner te houden. Concreet vroeg hij om hogere pressing en meer aansluiting, opdat Anderlecht Club zo meer onder druk kon zetten. Op Neerpede draagt men Kara op handen vanwege zijn leiderschap. (PJC)