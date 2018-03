Als een duivel uit een... eitje NIEUWE MASCOTTE VAN RODE DUIVELS VOORGESTELD 15 maart 2018

De buitenlandse toeristen die zich gistermiddag toevallig op het Muntplein in het centrum van Brussel bevonden, trokken grote ogen. Kwam daar nu een duivel uit een ei gekropen? Jazeker. 'Red' is de naam en hij is vanaf nu de mascotte van al onze nationale voetbalploegen. "Red moet de schakel vormen tussen de spelers, supporters en bij uitbreiding alle Belgen", legt Benjamin Goeders, marketingmanager van de Belgische Voetbalbond uit. "Hij zal op een blije en positieve manier de Rode Duivels overal begeleiden." Red is de opvolger van Diabolix. Toen de voetbalbond een oproep deed naar ideeën voor een nieuwe mascotte, kwamen er 3.000 ontwerpen binnen. Uiteindelijk viel de keuze op een tekening van Arnaud Hermant, een 36-jarige grafisch ontwerper. (DB)

