Exclusief voor abonnees Als diepvriesgroenten in brand vliegen... 31 mei 2019

In het West-Vlaamse Bavikhove heeft gisteren een felle brand gewoed in diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost. Het vuur ontstond kort na tien uur in een koelinstallatie. Al snel ontstond een enorme dikke zwarte rookpluim (foto boven). De brandweer snelde massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur maar moeilijk onder controle. Zowat 150 buurtbewoners werden geëvacueerd.

