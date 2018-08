Als de woonboot droog staat... ...gaan we wel in de sneeuw spelen 04 augustus 2018

In Nederland snakken de rivieren naar water. In Beneden Leeuwen liggen tientallen woonboten in de rivier De Waal zelfs helemaal droog. Wat rest is een triestig plasje water rondom - en voor deze gelukkigen op de foto links nog een zwembad op het dek.

