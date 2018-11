Als de VN het zegt Reggae is werelderfgoed 30 november 2018

De Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, heeft Jamaicaanse reggae toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Ze beklemtoonde de bijdrage van die muziekstroming aan de internationale bewustwording rond "kwesties als onrechtvaardigheid, verzet, liefde en menselijkheid". Reggae beleefde gouden tijden in de jaren 70 en raakte wereldwijd bekend dankzij monsterhits als 'No Woman, No Cry' van Bob Marley. De muziekstijl uit Jamaica klinkt vrolijk en zorgenvrij, maar schijn bedriegt. Thema's als onderdrukking en sociale ongelijkheid staan centraal in de teksten van reggaegrootheden als Marley, Peter Tosh en Jimmy Cliff. Het gespecialiseerde comité van de Unesco vergadert nog tot morgen in Port-Louis, de hoofdstad van Mauritius. Volgens een woordvoerster begonnen na het besluit de vertegenwoordigers van de lidstaten spontaan te dansen op Bob Marleys 'One Love'.

