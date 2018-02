Als de tv groter is dan de auto 16 februari 2018

00u00 0

Je hoeft niet altijd een bestelwagen te huren als je een groot voorwerp wil vervoeren. Een bestuurder van een Peugeot kreeg zijn nieuw tv-toestel niet in zijn auto. Dan maar met het dak open de snelweg op. Het leverde een leuk beeld op, dat gretig gedeeld werd op de sociale media. Het is niet bekend of de tv heelhuids op zijn bestemming is geraakt. (KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN