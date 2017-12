Als de tovenaar zich maar amuseert 23 Eden Hazard 00u00 0

"I feel good", lacht Eden Hazard. Het stemtimbre en het deuntje van James Brown moet u er zelf maar bij denken. Hazard flaneert op het ritme van een feelgoodsong door het leven, maar als het sportief fantastisch loopt, swingt het allemaal nog een beetje meer. Na de enkelbreuk eind juni is hij weer helemaal de ouwe. Tovenaar van Chelsea, dirigent bij de Duivels. En dan ziet hij het leven, nog meer dan anders, aan de roze kant. Hij bulderlacht wat luider, deelt meer prikjes uit. 2018 heeft hij aangestipt als zijn jaar: zonder druk wil hij schitteren op het WK en zover mogelijk raken in de Champions League. Een ster zonder zijn streken. "Ik heb het geluk dat ik door mijn job veel geld kan verdienen. Maar ik loop niet met mijn rijkdom te koop en ik gooi het geld niet door ramen en deuren. Dat is een gebrek aan respect tegenover diegenen die minder verdienen." Laat hem maar gewoon lachen en zich amuseren. (KTH)

