Als de supermarktuitbater het licht ziet

18 april 2020

Of hij niks kon doen aan die lastige klanten, vroeg het personeel van de Delhaize in het Vlaams-Brabantse Humbeek aan hun baas. Want mensen mochten slechts in kleine groepen binnen in de supermarkt, en wie buiten moest wachten, werkte niet zelden zijn ongeduld uit op de arme medewerker aan de ingang. Dus kwam uitbater Dirk Huysmans met een originele oplossing: een verkeerslicht. Pas als dat op groen springt, mag de volgende klant naar binnen. Dankzij het systeem zijn er maximaal 75 bezoekers tegelijk in de winkel. Huysmans haalde het idee uit het buitenland. "Daar zie je bij wegenwerken wel vaker lichten, met een aftelsysteem. 'Dat moeten we hebben', dacht ik." En hij had geluk: bij signalisatiebedrijf FERO hadden ze er nog eentje staan. (MKV)

