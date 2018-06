Als de statistiek het voor het zeggen heeft, wint Spanje 14 juni 2018

Volgens onderzoek van de UGent en de universiteiten van München en Dortmund maakt Spanje de grootste kans om het WK te winnen. Ze gebruikten gigantisch veel data, zoals gegevens van interlands in de voorbije acht jaar, het aantal spelers die in hetzelfde clubteam spelen, de gemiddelde leeftijd van het team, het thuisvoordeel van het gastland... De Rode Duivels hebben volgens de statistici een kans van ruim één op de tien dat zij straks de beker in de lucht mogen steken.