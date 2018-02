Als de mestkar gepasseerd is... 23 februari 2018

00u00 0

Een dikke laag mest: dat is wat de bewoners van de Kortrijkseweg in Beveren-Leie gistermiddag op hun bord kregen, waarschijnlijk nadat een mestkar met een slecht afgesloten klep was voorbijgereden. Een tiental woningen raakte besmeurd, maar het was vooral de geparkeerde wagen van zeventigers Willy en Lucrece Beernaert die het moest ontgelden. "Toen we buitenkwamen, herkenden we onze auto niet meer", vertelt het koppel. "Onze zilveren Skoda was ineens zwart." De brandweer had twee uur nodig om het goedje te verwijderen, maar op veel deuren en poorten bleven nog resten achter. Van de mestkar en zijn bestuurder ontbreekt elk spoor. (LSI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN