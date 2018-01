Als de koers komt, hoort u voortaan De-ceu-niiiinck Vergeet Rodania 20 januari 2018

PVC- en aluminiumbedrijf Deceuninck vervangt horlogemerk Rodania als sponsor van de pilootwagen bij 100 Vlaamse wielerkoersen. Er komt ook een nieuw deuntje. Of het een even grote oorwurm wordt als 'Rodaniaaaa' - dat meer dan vijftig jaar langs Vlaamse wegen weerklonk - zal nog moeten blijken. Begin januari besloot Rodania, in handen van zakenman Philip Cracco, het sponsorcontract te beëindigen. Deceuninck was meteen geïnteresseerd. Volgens de CEO van het bedrijf uit Hooglede, zijn de wagen en het melodietje wielererfgoed.