Als de kat in huis is, doen de vrouwen yoga 11 december 2018

00u00 0

De berghouding, de neerwaartse hond en de krijger... Yogaposes doe je voortaan tussen de katten, in kattencafé Kuro Neko in Kortrijk. Om de twee weken wordt er een yogasessie georganiseerd onder de goedkeurende ogen van de elf katten des huizes. "Katten hebben doorgaans een ontspannend effect op mensen en bij yoga is het de bedoeling tot rust te komen. Dat gaat dus goed samen", zegt lesgeefster Annemie Vanneste. "Dat de beestjes soms voor hilariteit zorgen, is goed voor de sfeer én het zorgt voor een extra uitdaging: jezelf proberen te vinden, ook al zijn er veel prikkels rondom je." (JME)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN