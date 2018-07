Als de kat in huis is, bibbert de hond onder tafel 26 juli 2018

Grommende honden die bange katten achternazitten? Het gebeurt (bijna) alleen in tekenfilms, blijkt uit een studie van de Britse Lincoln-universiteit. In werkelijkheid zijn het de katten die thuis de pestkop uithangen en de honden die al dat kattenkwaad moeten ondergaan. Of de relatie tussen kat en hond goed zit, hangt dan ook in overgrote mate van 'Minou' af. Voelt zij zich veilig, is een vreedzaam samenleven mogelijk, anders komt er ruzie van. "Zoals menig kattenbaasje zal beamen, verwachten poezen steeds de baas te zijn, zelfs wanneer er een hond in huis is", zegt onderzoekster Sophie Hall. Nog volgens de studie leven kat en hond vreedzamer samen als ze al van jongs af aan dezelfde woonplaats delen. Wie thuis conflicten wil vermijden, voedert zijn kat en hond ook beter elk in een aparte ruimte. (SPK)

