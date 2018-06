Als de hemelsluizen opengaan 18 juni 2018

Bergbeklimmer Peter Maier (27) heeft aan de Millstätter See in Oostenrijk een opmerkelijk weerfenomeen gefilmd. De man was getuige van een zogenaamde 'downburst' of 'microburst'. Dat verschijnsel doet zich voor wanneer er een plotse verandering optreedt in de wind en de lucht versnelt op weg naar het aardoppervlak. Samen met de wind komt een gigantische hoeveelheid neerslag naar beneden. Met dit spectaculaire beeld tot gevolg. 'Downbursts' zijn dan misschien dankbaar voor de foto, ze zijn niet zonder gevaar. Ze kunnen zomaar bomen uitrukken en vliegtuigen zijn erop voorzien om ze al vroeg te herkennen, zodat ze ze kunnen ontwijken. (VSH)

HLN

