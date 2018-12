Als de Cats van huis zijn, is het feest 15 Belgian Cats 27 december 2018

Als de Cats van huis zijn, is het feest. Op het Europees Kampioenschap in 2017 haalden ze al brons, en het voorbije jaar mochten de vrouwen van coach Philip Mestdagh voor het eerst hun basketbalkunsten tonen op het Wereldkampioenschap. Van de groentjes verwachtte niemand spektakel op het WK. Zonder druk en vanuit een underdogpositie groeiden de Belgian Cats uit tot dé revelatie van het tornooi. Spanje en Frankrijk geklopt en alle harten veroverd met hun verbetenheid, doorzicht en bovenal: teamspirit. Met de onbetaalbare ervaring van Ann Wauters op haar 37ste, match na match topprestaties van Emma 'MVP' Meesseman en speerpunten als Kim Mestdagh en Julie Alleman bereikten de Belgen de halve finales tegen de favoriet en latere winnaar Verenigde Staten. Die waren nog een klasse te sterk, maar de vierde plaats van de Cats is een medaille waard. In Tokio 2020 nog een trapje hoger? (SSB)

