Als de brug lager is dan de truck 15 maart 2019

Een bestuurder van een vrachtauto van het Belgische leger heeft flink geblunderd gisterochtend in Veurne. De man wilde onder een brug op de drukke Albert I-Laan rijden, maar had geen rekening gehouden met de maximale hoogte van die brug: 2m90, en dat bleek een pak lager dan de vrachtwagen. De truck knalde tegen de onderzijde van de brug, waardoor het laadruim volledig werd opengereten. Ook de voorruit van de truck werd verbrijzeld. De chauffeur bleef ongedeerd. De brug is bekend in de regio, er gebeurden al meermaals gelijkaardige ongevallen. (JHM)

