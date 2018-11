Als daar maar geen Baba Yega-worst van komt 28 november 2018

00u00 0

Dansgroep Baba Yega maakt voortaan deel uit van de Studio 100-stal. "De hype al voorbij? Dan blazen we die wel nieuw leven in", zegt Gert Verhulst zelfverzekerd over zijn nieuwe vrienden. "We gaan het parcours volgen dat we op al onze figuren toepassen: theatershows, eigen tv-programma's, films, muziek..." En dus ook: merchandising. Als daar maar geen Baba Yega-worst van komt.

HLN