Als cafés sluiten, feesten ze in Brussel verder op straat 22 juni 2020

"Misschien moet de Nationale Veiligheidsraad opnieuw nadenken over het sluitingsuur van cafés: we zien nu wat de negatieve bijwerkingen ervan zijn." Dat zegt Christos Doulkeridis (Ecolo), burgemeester van Elsene, nadat zaterdagnacht vanaf 1 uur - toen de bars dichtgingen - honderden mensen zich op en rond het Flageyplein verzamelden om verder te feesten. Tot afschuw van virologen, want de feestgangers stonden dicht opeengepakt en er was amper iemand te bespeuren met mondmasker. "Waar waren deze mensen de voorbije maanden? Hebben ze niets onthouden?", aldus Marc Van Ranst (UZ Leuven). "Leg dit maar uit aan wie een 50-jarig jubileum in zijn tuin wil vieren en niet mag."

