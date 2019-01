ALS BOEING EEN AUTO MAAKT... 24 januari 2019

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft zijn 'vliegende auto' met succes een eerste testvlucht laten uitvoeren, al moet toch gezegd dat de 'auto' meer lijkt op een vliegtuig dan op een wagen. Het prototype van het elektrische toestel steeg zoals een helikopter verticaal op, bleef ter plaatse zweven en landde opnieuw. De vlucht vond plaats in Manassas in de Amerikaanse staat Virginia. Het toestel meet 9 meter en heeft verschillende trekken van een sportvliegtuig met vleugels, een cockpit en een staartgedeelte, maar combineert dat met een propeller achteraan en verschillende propellers in een kader rondom, zoals bij een drone. Boeing mikt op een autonomie rond 80 km. Het experiment past in de grotere plannen rond autonome luchttaxi's. Het gaat slechts om een eerste testfase. Het is nog niet duidelijk wanneer luchttaxi's toegelaten zouden zijn of ze effectief in het verkeer komen. Verschillende bedrijven zitten in de wedloop voor de ontwikkeling van de vliegende auto.

