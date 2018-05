Als Belg op reis gaat, dan liefst op hotel 31 mei 2018

Als we op reis gaan, doen we dat liefst in een hotel (46%), gevolgd door een vakantiewoning (17%) of een appartement (9%). Dat blijkt uit een enquête van de vereniging van Belgische reisorganisatoren ABTO bij 6.000 boekers. Dat hotel mag voor ruim de helft een luxehotel zijn: 41% wil vier sterren, 11% vijf. Het populairste transportmiddel is de eigen auto (41%), gevolgd door het vliegtuig (38%), de autobus of -car (12%) en de trein (5%). Frankrijk blijft de topbestemming, met ruim een vijfde van de reizen. Op de tweede plaats (1 reis op de 7) komen vakanties in eigen land. Nummer drie is Spanje, met ruim 1 op de 10 reizen.