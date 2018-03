Als beide Antwerpse clubs falen... Historische derby in play-off 2? 06 maart 2018

Als Beerschot-Wilrijk zaterdag de terugmatch tegen Cercle Brugge niet met succes kan afronden, behoort een derby tegen aartsrivaal Antwerp in play-off 2 nog altijd tot de mogelijkheden. De poules voor PO 2 worden immers niet geloot, maar liggen vast op basis van de eindklasseringen. Groep A bestaat uit de nummers 7, 9, 12 en 14 uit 1A en daar komen de winnaar en de derde van de globale eindstand uit 1B bij. In Groep B krijgen de 8ste, 10de, 11de, 13de en 15de uit 1A gezelschap van de tweede uit de eindstand van 1B. Indien Cercle promoveert, wordt Beerschot-Wilrijk de tweede in de einduitslag na OHL. Als Antwerp dan zondag achtste eindigt in de reguliere competitie, wat nog kan als Kortrijk wint en Antwerp niet, staat er dus een onvervalste Antwerpse derby op het programma in play-off 2. Dat zou de eerste keer zijn in competitieverband sinds het seizoen 2003-2004, toen Germinal Beerschot twee keer won en Antwerp uiteindelijk degradeerde. (DPB)

