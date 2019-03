Als 9 keer levenslang rijverbod niet helpt: 2,5 jaar cel 12 maart 2019

"Twaalf keer veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, al negen keer een levenslang rijverbod en toch weer achter het stuur: je bent een hopeloos geval." De politierechter in Kortrijk was niet mals voor Gery M., een 61-jarige man uit Dadizele die alle vonnissen doodleuk naast zich neerlegde. De politie hield hem vorig jaar in Roeselare tegen met zijn wagen. Een verzekerings- en keuringsbewijs kon hij niet voorleggen en M. had ook geen rijbewijs. Kon ook niet, want de man was toen al negen keer veroordeeld tot een levenslang rijverbod. "Nooit eerder heb ik dit meegemaakt, iemand met zo'n waslijst aan veroordelingen." Zijn straf was dan ook niet mals: een tiende en elfde levenslang rijverbod, 16.000 euro boete en 2,5 jaar effectieve celstraf. "Je hebt kansen genoeg gekregen", zei de rechter. (VHS)

