Als 9-jarigen beloofden Martine en Luc dat ze zouden trouwen, nu is het eindelijk zover dankzij Facebook Martine (51) en Luc (52) vinden elkaar na omzwervingen en ondanks relaties Sven Spoormakers en David Acke

01 september 2018

00u00 0 De Krant Hij woonde al 33 jaar in Iserloh, diep in Duitsland. Zij bracht al 7 jaar een groot deel van haar tijd door in Le Luc en Provence. Maar toen ze elkaar terugvonden op de Facebookgroep 'Ge zijt van Antwerpen als ge...' laaide de oude liefde meteen weer op. Meer dan veertig jaar geleden hadden Luc Ramael (52) en Martine Hellemans (51) beloofd ooit met elkaar te trouwen. "En volgend jaar maken we die belofte waar."

Ze stralen allebei - een blik in elkaars ogen, een hand op de knie, een lachje: deze twee mensen zijn verliefd, en dat zie je zo. Het is allemaal pril, hun liefdesverhaal. Maar 't is er wel eentje dat romantische zielen doet geloven dat het nooit te laat is, zelfs niet in de liefde. En dat hobbels onderweg niet hoeven te betekenen dat het niet meer goed komt.

"Het begon in onze kindertijd", begint Luc. "We woonden allebei in de Groenenhoek - een wijk in Berchem. We zaten niet samen in de klas - Martine is een jaar jonger dan ik - maar we speelden veel samen. Haar grootouders woonden naast mij. Op een dag, we waren een jaar of negen, zaten we samen op de dorpel van mijn ouders' huis en toen zei ze: 'Ik wil later met u trouwen.'"

