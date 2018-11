Als 5 dagen staken niet helpt, maken bonden bij bpost er 10 dagen van 07 november 2018

Vandaag beginnen de vakbonden bij bpost aan hun 'roterende' staking van vijf dagen. De sorteercentra leggen als eerste het werk neer. De postbodes zijn pas vrijdag aan de beurt, maar dat neemt niet weg dat vandaag en morgen ook al minder brieven en pakjes bezorgd zullen worden. Er is voorlopig nog geen nieuw overleg gepland met de directie. De bonden zeggen te wachten op een uitnodiging van CEO Koen Van Gerven. "Als er tegen begin volgende week geen concrete voorstellen zijn, gaan we gewoon door en maken we er tien stakingsdagen van", klinkt het bij ACOD. (ARA)