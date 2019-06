Exclusief voor abonnees Als 26-jarige fractieleider wordt... dan zegt hij dat op Instagram 14 juni 2019

Vlaams Parlementslid Conner Rousseau (26) wordt sp.a-fractieleider. Dat liet hij gisteren zelf informeel weten aan zijn 'matekeeees', via Instagram. Rousseau is een nieuwkomer in het parlement en was lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. Rousseau geeft op Instagram wel toe dat hij "een beteke stress heeft, ma vooral veel goesting om goeie dinges te doen en der wa ambiance te maken."

