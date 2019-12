Exclusief voor abonnees Alpinisme is Unesco-erfgoed 13 december 2019

Het alpinisme is op een top in Bogota, Colombia opgenomen op de lijst van immaterieel erfgoed van Unesco. Frankrijk, Italië en Zwitserland hadden hun krachten gebundeld voor de promotie van het alpinisme, een sport met een eeuwenoude geschiedenis. In de dertiende eeuw werd een eerste bedrijf opgericht dat zich daarin specialiseerde in het Italiaanse Val d'Aosta. De eerste gedocumenteerde beklimming was die van Antoine de Ville op de Mont Aiguille in 1492. Maar de beklimming van de Mont Blanc in 1786 vanuit Chamonix door de arme kristalsnijder Jacques Balmat en de notabele arts Michel-Gabriel Paccard wordt gezien als de echte geboorte van het alpinisme.