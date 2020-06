Exclusief voor abonnees Alphonse Jacques de Dixmude 20 juni 2020

Alphonse Jacques de Dixmude (1858-1928) kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog de opdracht om te onderzoeken hoe de IJzer als laatste linie verdedigd kon worden. Hij maakte er een militair succes van. Hij promoveerde tot generaal en in 1919 werd hij tot de adel verheven. Hij werd beschouwd als een oorlogsheld, maar zijn koloniaal verleden dat hieraan voorafging, was niet onbesproken. Na de militaire academie trok hij naar Congo-Vrijstaat, waar hij twaalf jaar zou verblijven. Jacques bouwde er onder andere een militaire post tegen de Arabische slavenhandelaars, maar was ook betrokken bij de rubberwinning en weigerde niet om mee te werken aan het schrikbewind van Leopold II. Integendeel, hij was de man die beval om handen af te hakken en dorpen plat te branden.

