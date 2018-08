Alpen groeien elk jaar 1,8 millimeter en 'trekken' naar het noorden 16 augustus 2018

De Alpen worden jaarlijks gemiddeld 1,8 millimeter hoger en bewegen een halve millimeter naar het noordoosten. Dat schrijven wetenschappers van de Technische Universiteit München in het blad 'Earth System Science Data'. Hun computermodel illustreert voor het eerst de dynamiek van het Alpengebied, en die is niet overal gelijk. Zo beweegt het gebergte soms met een maximumsnelheid van 1,3 millimeter per jaar naar het noordoosten, maar in Zuid- en Oost-Tirol wordt die beweging wat 'tegengewerkt' door een verschuiving naar het oosten. Tegelijkertijd worden de Alpen daar ook samengedrukt. Bovendien groeit het gebergte niet overal even snel. In het zuidelijke deel van de westelijke Alpen is de elevatie gering. In de centrale Alpen aan de grens tussen Oostenrijk, Zwitserland en Italië bereikt ze met meer dan 2 millimeter een maximum. Al die bewegingen zijn een gevolg van de gebergtevorming als gevolg van het verschuiven van de tektonische platen in de aardkorst. Die begon 200 miljoen jaar geleden en duurt ook vandaag nog voort. (JEW)

