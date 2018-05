Alonso wint meteen in Spa 07 mei 2018

Toyota heeft zonder problemen de Total 6 Hours of Spa gewonnen en liet Fernando Alonso bij zijn debuut als winnaar over de streep rijden. De Japanse constructeur behaalde in Spa bovendien een dubbel. Voor Alonso is het zijn eerste overwinning in de autosport sinds de Grote Prijs van Spanje in 2013. In de Toyota TS050 Hybrid reden Fernando Alonso en zijn teamgenoten Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi naar de zege, al kwam de wagen van Mike Conway, José Maria Lopez en Kamui Kobayashi in de slotfase nog tot op anderhalve seconde opzetten. "Maar het team had de posities bij de laattse pitstops bevroren", vertelde Sébastien Buemi na de race. Fernando Alonso oogde zelf bijzonder gelukkig na zijn eerste zege in de FIA WEC met Toyota, meteen zijn eerste zege in exact vijf jaar tijd.

