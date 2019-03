Exclusief voor abonnees Alonso weer in beeld 30 maart 2019

Opvallende gast in Bahrein: Fernando Alonso. En tegelijk niet zo verrassend, want volgende week zal de Spanjaard met de McLaren testen, tijdens de twee testdagen die hier georganiseerd worden. Of dat een teken aan de wand is? Alonso: "Een comeback zit niet in mijn planning, maar als ik voor volgend seizoen een unieke gelegenheid krijg, dan is niets uitgesloten." (JB)