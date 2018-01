Alonso naar Le Mans 31 januari 2018

Wat iedereen al wist, is nu ook officieel bevestigd: Fernando Alonso rijdt de 24 Uur van Le Mans met Toyota. De Japanse constructeur en McLaren, het team van Alonso in F1, kwamen daarover tot een akkoord. De Spaanse tweevoudige wereldkampioen wil naast zijn titels in de F1 ook een zege in de Indy 500 en de 24 Uur van Le Mans. Alonso won vorig jaar bijna de Indy 500 en is uiteraard de teamgenoot bij McLaren F1 van Stoffel Vandoorne. (JCA)