Alonso met Toyota op pole in Le Mans

In Le Mans start de Toyota met startnummer #8 vandaag om 15u op de polepositie voor de 86ste editie van de 24-uursrace. Het was de Japanse ex-F1-rijder en teamgenoot van Fernando Alonso, Kazuki Nakajima, die met een tijd van 3'15.377 de snelste van het lot was. De zusterwagen van Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez start op de tweede plaats en Jenson Button mag als vierde vertrekken, net achter André Lotterer. Porsche was het snelst in GT, met tevens een tweede plaats voor onze landgenoot Laurens Vanthoor. Vanthoor was zeer tevreden na de kwalificaties en is zonder meer één van de favorieten in de GT-klasse. Maxime Martin verging het minder goed, hij eindigde voorlaatste in de GT-klasse in zijn Aston Martin. (JCA)

